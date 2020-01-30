Киевский предприниматель Олег Катющенко, фото котрого было размещено на провокационных билбордах в Киеве, заявил, что не знает, кто мог устроить эту акцию против него. По его словам, у него нет врагов и он всегда занимал проукраинскую позицию.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью ТСН, опубликованном в четверг, 30 января.

Как рассказал мужчина, он узнал о биллбордах в 11 вечера 29 января от друзей.

"Друзья начали писать, сбрасывать эту информацию. Мой партнер прислал мне сообщение с текстом: "Олег, ты серьезно?!". Я вообще не понимал, о чем речь. Потом думал, что это кто-то из друзей меня "разводит". У меня нет фейсбука, поэтому даже не знал, где что посмотреть. А потом все стало серьезнее – мне писали, и звонили. И друзья, и партнеры. До двух часов ночи

Сначала думали, что это разместила компания, которая занимается щитом, на котором первом увидели. Но потом поняли, что они бы ни за что такой месседж не позволили бы себе разместить. На утро стало все еще более серьезно, и из СБУ мне звонили", - рассказал Катющенко.

При этом предприниматель заявил, что у него нет врагов и он понятия не имеет, кто мог его подставить.

"Во всей этой истории для меня самое удивительное, что я не могу даже придумать, кто это мог сделать. Очень интересно, кто же это сделал. Если удастся понять, кто это сделал, хочется этим людям в глаза посмотреть – зачем вы это сделали. У меня нет личных врагов, я человек спокойный.

У меня нет политических амбиций, не собираюсь этим заниматься. То, что я был помощником депутата – так это мой приятель хороший, я его консультировал, а он мне предложил сделать удостоверение "на общественных началах". Потом я ему это удостоверение отдал", - сообщил он.

Также он прокомментировал информацию о том, что работает с российскими компаниями, отметив, что они к этому не причастным. По его словам, в 2013 году ему, как владельцу лицензии компании "Юритек", предложили стать совладельцем компании в России (на 51%), которая пользовалась лицензией. Однако после начала войны он уехал из РФ, но остался собственником 51% компании.

"В компании остаюсь на 51% собственником, не получаю ни зарплаты, ни каких-либо выплат. Я давно поставил вопрос перед лицензиарами, что я должен выйти из лицензионного соглашения. Этот процесс, чтобы им не осталась лицензия, очень длительный и у нас сейчас еще не судебные, но предсудебные непростые переговоры с ними. Но их я не подозреваю, им это вряд ли интересно", - отметил Катющенко.

Как сообщается, у мужчины совсем нет подозреваемых, которые могли бы пойти на такой шаг и вложить в этом свои деньги.

"Не могу представить, кто может заниматься такими глупостями. При этом вкладывать деньги. Как мне объяснили, это очень большие деньги, чтобы напечатать такие большие площади. Не знаю сколько это может стоить, но чтобы и напечатать, и какие-то вышки заказать, и расклейщиков, среди ночи это все делать... Кому-то это очень нужно", - заявил бизнесмен.

Напомним, что скандальные билборды появились на улицах столицы в среду, 29 января. Ночью к месту расположения рекламы на Позняках приехали полицейские, которые вызвали специальную технику для демонтажа билборда. Позже реклама пропала и в районе метро "Житомирская".

Позже стало известно, что полиция Киева задержала трех человек за пророссийские билборды.