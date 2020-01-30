Аналитики дали прогноз относительно цены золота в 2020 году. Ее средний показатель, вероятно, достигнет отметки $1558 за унцию, но, может, и преодолеет планку в $1700.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на обзор Refinitiv GFMS Gold Survey.

По данным Refinitiv, в 2019 году средняя цена на золото выросла на 10%: до $1392 за унцию. Это самое высокое значение за 6 лет. Прогноз на 2020 год подразумевает рост средней цены еще на 12%.

Аналитик Refinitiv пояснили, чем может быть обусловлен рост цены. Спрос на ключевых азиатских рынках, скорее всего, останется невысоким в наступившем году. Однако на цены повлияет общая макроэкономическая ситуация, а именно продолжающиеся закупки центробанков и возобновление интереса со стороны инвесторов.

Между тем мировые цены на нефть падают вниз после публикации данных о запасах нефти в США.

Ранее "Страна" писала о резком скачке цен на акции компании Tesla.