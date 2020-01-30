Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз реального роста валового внутреннего продукта страны на 2020-2021 гг. - 3,5% и 4% соответственно. При этом регулятор ожидает сохранение его роста на 4% и в 2022 году, сообщается на сайте НБУ.

Однако оценка номинального ВВП Украины на 2019 год снижена с 4,02 трлн грн до 3,975 трлн грн, на текущий - с 4,42 трлн грн до 4,29 трлн грн, на 2021 год - с 4,85 трлн грн до 4,682 трлн грн.

"Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%", - говорится в сообщении.

В центробанке считают, что смягчение монетарной политики будет способствовать ускорению темпов экономического роста.

"Высокий уровень частного потребления и инвестиций будет оставаться основным двигателем экономического роста. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте", - говорится в сообщении.

НБУ указывает, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения также обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами.

"Это и в дальнейшем будет увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в стране, а не за границей", - считают в НБУ.

Напомним, что НБУ снизил учетную ставку с 13,5% до 11% и обещает, что она составит 7% к концу года.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ прогнозирует, что инфляция-2020 превысит прошлогодний показатель.