Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в стране сложилась неконтролируемая ситуация с несанкционированным прослушиванием чиновников. По его данным, многие частные структуры имеют возможность прослушивать кого угодно. А фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу.

Тему незаконной прослушки генпрокурор затронул в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас ситуация почти неконтролируемая: у многих частных структур есть возможность прослушивать кого угодно, работают такие себе мини-спецслужбы. Каждый, у кого есть достаточно денег, может себе это позволить, фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу. Поэтому надо все урегулировать на общегосударственном уровне", - считает Рябошапка.

Для этого он предложил урегулировать на нормативном уровне доступ к рынку специальных устройств и усилить государственный контроль. Он намерен привлекать к ответственности тех, кто занимается прослушкой, так как это "вопрос национальной безопасности".

"...Потому что если прослушивают главу правительства, то мы понимаем, что те, кто это делает, могут получить доступ к информации, разглашение которой повлечет серьезную проблему для страны", - сказал генпрокурор.

По его словам, результатов расследования по делу о прослушивании премьер-министра пока нет.

"Пока результатов расследования нет, президент дал две недели для того, чтобы установить, как это происходило. Очевидно, что это уголовное преступление. Служба безопасности Украины вместе с нами должна довести это дело до конца, это одно из показательных дел, на все вопросы в нем общество должно получить ответ", - резюмировал Рябошапка.

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