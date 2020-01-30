В Днепре работница похоронного бюро пыталась дать взятку в пять тысяч долларов начальнику отделения полиции, чтобы наладить канал получения информации об умерших. Предпринимательница была задержана коллегами неподкупного правоохранителя. Об этом сообщается на странице департамента внутренней безопасности Нацполиции в Facebook.

"... предприниматель пыталась подкупить начальника отделения полиции Днепра взяткой в пять тысяч долларов. Подполковник полиции предупредил ее, что предложение является преступлением. Одновременно он сообщил о происшествии своему руководству и работникам Днепропетровского управления ДВБ НПУ", - говорится в сообщении.

Оперативники УДВБ НПУ совместно со следователями полиции задокументировали факт передачи представительницей фирмы взятки. Средства изъяты, как вещественные доказательства. Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. По материалам отдела внутренней безопасности полиции прокуратура начала уголовное производство по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины. За подкуп должностного лица задержанной грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что при получении взятки задержан юрист завода "Генератор" Укроборонпрома.

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