В Киев прилетает госсекретарь США Майк Помпео. Завтра, 31 января, он даст брифинг с Владимиром Зеленским, а уже 1 февраля переместится в соседнюю Беларусь.

Интересно, что это первый визит государственного деятеля США в Украину после скандала с "пленками Трампа".

Зачем нужен блиц-визит Помпео в Украину - разбиралась "Страна".

Что госсекретарь будет делать в Киеве

Киев для Майка Помпео станет первой остановкой в его евроазиатском турне. Которое должно было состояться еще в начале января, но перенеслось из-за событий в Иране.

После Украины будет, как уже говорилось, Беларусь, затем Казахстан и Узбекистан.

В Киеве Помпео пообщается с Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Анонсированы также встречи с представителями деловых кругов, гражданского общества и религиозными лидерами.

В Госдепартаменте накануне визита заявили, что главная цель этой поездки - поддержка территориальной целостности Украины. А сам госсекретарь говорил, что еще будут обсуждать и коррупцию.

"Зеленский делает шаги для преодоления укорененной коррупции в Украине, и США стремятся помочь ему в этом. Президент Зеленский сказал нам, что он предан этому. Меры, которые он предпринимает, пока это демонстрируют, и я с нетерпением жду разговор с ним об этом тоже", - говорил Помпео.

За неделю до поездки в Украину он также делал интересные заявления о том, что Вашингтон кое-чем обязан Киеву.

"Украина находится на границе между демократией и тиранией в самой восточной оконечности Европы. Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце "холодной войны", и Америка взяла на себя обязательства помогать ей в защите украинского суверенитета. Мы заботимся о демократии везде", - говорил он 23 января в интервью Bloomberg TV.

"Американцев не волнует Украина"

Однако публичная риторика и реальные воззрения госсекретаря на украинский вопрос, судя по всему, отличаются.

Незадолго до поездки в Украину Майк Помпео попал в скандал. Он поругался с журналисткой радио NPR Луиз Келли, которая задала вопрос о том, будет ли Госдеп извиняться перед бывшим послом США Мари Йованович.

Йованович отозвали из Украины в мае 2019 года. Позже она дала показания против Трампа в Конгрессе США, который слушал дело об импичменте президенту.

Если верить словам Келли, Помпео ушел от ответа, а после эфира подошел к ней и, нецензурно ругаясь, заявил, что американцы даже не знают, где эта Украина находится.

"Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: "Думаете, американцы интересуются Украиной?" Он использовал слово на букву F, в этом предложении и многих других", - поведала Келли.

Затем госсекретарь попросил журналистку показать нашу страну на карте без надписей. Что Келли, с ее слов, и сделала.

Позже Госдеп заявил, что журналистка нарушила нормы порядочности, обнародовав детали беседы. А затем исключил из пула Госдепартамента представителя того же радио NPR Мишель Келемен, которая должна была сопровождать Помпео в Украину.

Импичмент и визит в Киев

Раздражение госсекретаря от вопроса по Йованович можно понять - оно связано с процессом импичмента Трампу. 21 января его начали рассматривать в Сенате США.

Это достаточно нервный процесс для всей команды Трампа.

На момент визита в Украину слушания будут в самом разгаре. И даже подходить к концу - если, конечно, сенаторы выдержат установленный ими же регламент. Согласно ему, голосование по отдельным статьям обвинения должно начаться уже 1 февраля и продлиться четыре дня.

Поэтому вряд ли уместно связывать этот визит с попыткой обезопасить Трампа от украинского вмешательства в ходе процедуры импичмента (такие голоса уже раздаются в Украине).

Это было бы логично делать как раз в начале января, когда госсекретарь только собирался в Киев.

С другой стороны, вряд ли Трамп отказался от идеи перетянуть украинское руководство на свою сторону по вопросу Байдена, которого Трампу выгодно "топить" именно руками украинцев.

Тем более, что накануне визита Помпео эта тема в Украине активизировалась: бывший генпрокурор Виктор Шокин подал в ГБР заявление на Байдена, которого он обвинил во вмешательстве в работу ГПУ.

Это может формально стать поводом для расследования в отношении Байдена, чего так добивался Трамп. Не исключено, что среди прочих задач, госсекретарь будет зондировать ситуацию и по этому вопросу.

При этом, судя по географии перемещений Помпео, главными вопросами будут все же международные - причем, по всей вероятности, связанными с Россией (три страны из четырех, куда летит госсекретарь, граничат с РФ).