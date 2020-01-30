В сети появился список отпусков членов Кабинета министров Украины. Оказалось, что многие из них отдыхали лишь формально, а другие провели полноценные каникулы.

Соответствующий список опубликовал в своем Телеграм-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Так, ушли в отпуск и вернулись в этот же день или на следующий премьер Алексей Гончарук, вице-премьер Дмитрий Кулеба, министр Кабмина Дмитрий Дубилет, министр соцполитики Юлия Соколовская и министр энергетики Алексей Оржель.

Среди тех, кто реально ушел в отпуск - глава МВД Арсен Аваков, министр развития общин и территорий Алена Бабак, министр культуры Владимир Бородянский, министр по делам ветеранов Оксана Коляда, министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Минфина Оксана Маркарова, и глава МИД Вадим Пристайко.

"Список отпусков членов Кабмина. Большинство из них отдыхают в «турборежиме». Ушли 2 января в отпуск и сразу вернулись. Но вот некоторые, среди которых Арсен Аваков, Алена Бабак, Владимир Бородянский, Оксана Коляда, Владислав Криклий, Оксана Маркарова, Вадим Пристайко, таки брали реальный отпуск", - написал Гончаренко.

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko/719

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