Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о недостаточности улик в деле убийства журналиста Павла Шеремета. По его словам нужно собрать дополнительные доказательства перед тем, как передать их в суд.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Рябошапки, он поставил перед подчиненными задачу установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому устранение журналисты было выгодно. "Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", - заявил генеральный прокурор.

Как сообщала "Страна", ранее с аналогичной инициативой выступили прокуроры, которые потребовали дополнительных следственных действий по делу об убийстве Шеремета.

"Страна" разбиралась, почему дело Шеремета ведут к развалу и по какой причине Офис генпрокурора начал сомневаться в версии полиции и как это связано с судьбой Авакова.

Также юрист Андрей Портнов опубликовал разговор сотрудника СБУ, который покрывал фигурантов дела Шеремета.