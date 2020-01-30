В Голливуде решили ввести новые правила съемок интимных сцен. Гильдия киноактеров и Американская федерация деятелей телевидения и радио (SAG-AFTRA) создали новые правила и протоколы, чтобы предотвратить сексуальные домогательства во время съемок.

Об этом сообщает издание The Independent.

Теперь снять кадры с сексом, можно только в присутствии специального координатора по интимным сценам. Сначала специалист обсудит с героями, что они согласны делать на съемочной площадке, а что нет.

"Координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии препродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обговорить подробности изображаемого секса, прописанного в сценарии", – заявил глава SAG-AFTRA Гэбриэлль Картерис.

Координаторы интимности также будут помогать режиссеру в постановке сексуальных сцен, чтобы не поставить под угрозу безопасность актера, отмечает издание.

Также координаторы должны будут убедиться в том, что актеры, снимающиеся в сексуальной сцене, чувствую себя комфортно.

Ранее сообщалось, что певица Ирина Дубцова считает, что многие женщины сами провоцируют домогательства.

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