В Днепре разыскивают водителя, который спровоцировал ДТП, уехал с места аварии, бросил машину в ближайшем дворе и скрылся.

Авария произошло в четверг, 30 января, около 16:40. Легковушка "Ниссан", пытаясь объехать впереди едущий грузовик, выехала на встречную полосу и протаранила "Мазду", которую от удара развернуло поперек дороги.

Несмотря на повреждения "Ниссана" его водителю удалось уехать с места столкновения. Авария попала на видео, которое тут же разлетелось по соцсетям.

Как выяснилось, в ДТП пострадал пассажир "Мазды", которого с места аварии увезла скорая помощь.

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