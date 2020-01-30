Российскую телеведущую и политического деятеля Ксению Собчак сняли с рейса в международном аэропорту Москвы "Внуково". Звездная пассажирка не устраивало, что вылет задерживается и не хотела сидеть в кресле пристегнутой.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как пишет канал, борт SU 6034 авиакомпании "Россия" должен был лететь из столицы РФ в Санкт-Петербург. Однако вылет уже загруженного самолета задерживался. Стюардессы попросили пассажиров оставаться пристегнутыми, но Ксения заявила, что не собирается этого делать.

В итоге самолет подогнали к терминалу и подали трап. На борт поднялись сотрудники транспортной полиции. Они составили протокол и увели с собой Собчак. Лайнер отправился в Петербург без скандальной телеведущей.

Видео: YouTube/ Life Новости

В сети уже появилось видео, на котором Собчак общается со стюардессами. Можно разобрать, что одна из стюардесс объясняет: мол, в аэропорту очень большая очередь на вылет и службы не успевают чистить взлетную полосу.

Напомним, в последний раз все обсуждали Собчак в связи с ее свадьбой с режиссером Константином Богомоловым, на которой "молодые" катались в катафалке.

Ранее "Страна" рассказывала о самолетном скандале с участием певицы Любови Успенской. Ее сняли с рейса Москва – Омск из-за того, что она не захотела расстаться с любимой собакой и отказалась подчиняться требованиям бортпроводницы.