Японский миллиардер Юсаку Маедзава, который в 2023 году станет первым человеком, который отправится в полет вокруг Луны на аппарате SpaceX, перестал искать спутницу, которая должна была стать его женой и сопровождать его в полете. 44-летний миллиардер принял решение прекратить проект под названием "сватовство для серьезных отношений один на один", несмотря на то, что ему написали 27 722 женщин со всего мира.

Об своем решении Юсаку Маедзава сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, он отменил поиски по личным причинам и уже проинформировал AbemaTV о решении не участвовать в документальном фильме. Он пишет, что несмотря на его решительность в поисках отношений, он испытывал смешанные чувство по поводу участия в шоу. "Когда я думаю, что 27 722 женщины с искренними намерениями и смелостью использовали свое драгоценное время, чтобы подать заявку, я чувствую себя крайне расстроенным, решившись проинформировать всех об этом моем эгоистичном решении. Я понимаю, что разочаровал многих людей - заявителей и весь персонал AbemaTV, которые были вовлечены в производство - и я приношу извинения всем за мои действия. Я искренне сожалею от всего сердца", - написал миллиардер.

Фото: twitter.com/yousuck2020

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