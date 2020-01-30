Из-за роста случаев заболевания гриппом и ОРВИ более 69 тысяч школьников в Днепропетровской области были отправлены на карантин.

Об этом сообщает департамент образования и науки Днепропетровской областной государственной администрации.

"Решение о закрытии школ на карантин принимают сами администрации школ. Они регулируют продолжительность вынужденных каникул. Сейчас закрывать все школы области нет необходимости. Но количество заболевших растет. Если тенденция сохранится, за полторы недели придется внедрять общий карантин", - говорится в сообщении.

Как сообщается, количество отправленных на карантин детей составляет 20,9% от общего количества учащихся. Всего по области на вынужденных каникулах 676 отдельных классов и 123 школы.

"Лидеры - Покров, Кривой Рог, Никополь, Желтые Воды. В Покрове на карантине все восемь школ. Когда дети вернутся за парты, каждое учебное заведение решает индивидуально", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что школы Ужгорода закрыли на двухнедельный карантин.

Также мы писали, что все школы Мариуполя закроют на карантин из-за гриппа и ОРВИ.