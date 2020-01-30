В Киеве вандалы повредили элементы LED-подсветки, встроенной в перила вдоль обновленной Аллеи художников. Инцидент произошел в ночь на 29 января.

Об этом в соцсети написал столичный мэр Виталий Кличко. Он также опубликовал фото подростков, которых камеры наблюдения запечатлели за неблаговидным занятием.

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали группу молодых людей, которые "самоутверждались", портя объект, который уже так полюбился киевлянам и гостям столицы. Городская власть обратилась и передала материалы в Подольское управление полиции Киева. Надеюсь, воров оперативно найдут и привлекут к ответственности. А киевляне пусть посмотрят на эти "вдохновленные" лица..." - написал в соцсети Виталий Кличко и добавил, что за подобные проступки он привлекал бы к исправительным работам на благо города.

Ранее "Страна" писала о том что во Львове вандалы закрасили польские надписи на фасаде старейшей библиотеки города.

Также мы сообщали, что в Киеве вандалы надругались над памятником Шолом-Алейхему.