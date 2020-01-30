Фонд госимущества выставил на аукцион в ProZorro 6 автостанций Киева и 18 станций и вокзалов в Киевской области, принадлежащие компании "Киевпассервис". Сумма лота стартует от 195,94 млн грн, а победитель аукциона обязан сохранить основное назначение автостанций сроком на 5 лет в городе и 15 лет в области, погасить задолженность предприятий за полгода и вернуть зарплаты работникам.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи.

Отмечается, что аукцион пройдет 4 марта 2020 года. Покупатель станет владельцем киевских автостанций "Дарница", "Дачная", "Подол", "Полесье", "Южная" и центрального автовокзала и получит 18 станций и вокзалов в Киевской области - в частности, в Василькове, Белой Церкви и Обухове.

Подчеркивается, что победитель аукциона обязан сохранить основное назначение автостанций минимум на 5 лет в Киеве и 15 - в области, в течение полугода погасить задолженность компании, в частности, перед госбюджетом и невыплаченные зарплаты работникам. Кроме этого, ближайшие полгода новый владелец не может увольнять работников.

Напомним, лот с акциями компании уже публиковали на электронном аукционе Prozorro в июле 2019 года. Тогда продажи объявляли на 14 августа и отмечали, что государство владеет 99,9 процентами пакета акций.

Как сообщала "Страна", Госгеонедра выставила на аукцион в ProZorro первые нефтегазовые лоты.

Отметим, что в 2018 году фонд Госимущества получил от распродажи лишь 0,2% ожидаемых денег.