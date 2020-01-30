С пятницы, 31 января, школы Ужгорода закрываются на две недели на карантин, по решению противоэпидемической комиссии мэрии. Об этом сообщается на странице Ужгородского городского совета в соцсети.

"Приостановлены также занятия во всех внешкольных учреждениях: музыкальных и спортивных школах, кружках, секциях и т.д., не будут проводиться развлекательные и другие массовые мероприятия. Детские сады будут работать, там будут проводить усиленные противоэпидемические и медико-санитарные мероприятия. Влажная уборка со средствами дезинфекции должна проводиться в городском общественном транспорте, комплекс мероприятий предусмотрен для заведений общественного питания", - говорится в сообщении.

По словам мэра Богдана Андреева, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ужгороде ухудшилась, эпидемический порог превышен. Отмечается, что среди всех заболевших - 804 детей до 17 лет (69,6%), среди взрослых заболеваемость выросла несущественно: 351 случай по сравнению с 305 за неделю, отмечается и постепенный рост показателя госпитализации.

"Заболеваемость детей школьного возраста возросла в 1,8 раза: с 287 случаев за предыдущую неделю до 541 случая на этой неделе. Как сообщила начальник управления образования Ужгородского городского совета Наталья Мухомедьянова, по данным мониторинга на 30 января в школьных заведениях отсутствуют 3537 детей (20,7%)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что заболеваемость гриппом в Украине превысила эпидемиологический порог.

Также мы сообщали, что в Запорожской области от гриппа умер уже второй человек.