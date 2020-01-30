В Совете Евросоюза в письменном виде утвердили сделку о выходе Британии из состава Европейского союза, что окончательно завершает процесс ратификации соглашения с его стороны.

Об этом сообщает пресс-служба сайта Совета ЕС.

Как сообщается, соглашение по Brexit вступит в силу завтра - 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

"С этого времени Великобритания больше не будет государством - членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Оно охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии/Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера Европарламент ратифицировал соглашение, предложенное Борисом Джонсоном, по выходу Великобритании из ЕС. В поддержку соглашения проголосовал 631 член парламента, против него - 49. Еще 13 человек воздержались.

В Украине для граждан Великобритании на протяжении года будет действовать безвизовый режим. Однако он будет временным - до 30 января 2021 года. Предполагается, что в течение этого времени должны вестись переговоры о правилах въезда с британской стороной.