В Николаеве водитель "Мерседеса" сбил женщину насмерть. Очевидцы устроили над ним самосуд. Видео
В Николаеве мужчина за рулем "Mercedes" сбил насмерть женщину. Очевидцы инцидента устроили самосуд над виновником происшествия.
Об этом сообщает местный портал "Новости-N".
Мужчина на "Mercedes" сбил женщину насмерть. Фото: Novosti-N
В четверг, 30 января, в Николаеве произошло смертельное ДТП, в котором "Mercedes" сбил женщину. По словам водителя транспорта, она выбежала на дорогу и он не успел отреагировать, в результате чего произошло столкновение. В результате полученных травм женщина погибла.
Мужчина на "Mercedes" сбил женщину насмерть. Фото: Novosti-N
Однако очевидцы происшествия утверждают, что "Mercedes" ехал на огромной скорости по встречной полосе для пассажирского транспорта. От столкновения с женщиной на лобовое стекло авто разбилось.
Видео: YouTube/ Novosti-N
По словам водителя "Mercedes", сразу после происшествия остановилось несколько водителей, которые ехали позади, и начали избивать виновника смерти женщины. Самосуд был прекращен из-за вмешательства патрульных полицейских и местных жителей.
В комментарии журналистам водитель авто сообщил, что по факту своего избиения он обратится в полицию.
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