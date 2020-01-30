В Николаеве мужчина за рулем "Mercedes" сбил насмерть женщину. Очевидцы инцидента устроили самосуд над виновником происшествия.

Об этом сообщает местный портал "Новости-N".

Мужчина на "Mercedes" сбил женщину насмерть. Фото: Novosti-N

В четверг, 30 января, в Николаеве произошло смертельное ДТП, в котором "Mercedes" сбил женщину. По словам водителя транспорта, она выбежала на дорогу и он не успел отреагировать, в результате чего произошло столкновение. В результате полученных травм женщина погибла.

Мужчина на "Mercedes" сбил женщину насмерть. Фото: Novosti-N

Однако очевидцы происшествия утверждают, что "Mercedes" ехал на огромной скорости по встречной полосе для пассажирского транспорта. От столкновения с женщиной на лобовое стекло авто разбилось.

Видео: YouTube/ Novosti-N

По словам водителя "Mercedes", сразу после происшествия остановилось несколько водителей, которые ехали позади, и начали избивать виновника смерти женщины. Самосуд был прекращен из-за вмешательства патрульных полицейских и местных жителей.

В комментарии журналистам водитель авто сообщил, что по факту своего избиения он обратится в полицию.

Ранее мы писали о том, что в ДТП под Уманью погибли двое россиян. Авария произошла на трассе "Киев-Одесса" 26 января.

Также "Страна" сообщала, что в ночь на 25 января в Днепре водитель ZAZ Lanos насмерть сбил двух мужчин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе на ул. Набережная Заводская.