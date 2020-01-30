У берегов Рима в итальянском порту задержан круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся 6 тысяч пассажиров. Судно было блокировано после того, как у китайской пары туристов обнаружили заболевание, напоминающее симптомы коронавируса.

Об инциденте сообщает The Guardian.

По данным издания, у китайской пары наблюдаются лихорадка и респираторные проблемы, в связи с чем проводится проверка на возможное наличие коронавируса. Известно, что лайнер Costa Smeralda проследовал через Марсель, Барселону и Мальорку.

По данным итальянского информационного агентства Agenzia Ansa, китайская пара, подозреваемая в заражении коронавирусом, получила отрицательный результат теста.

В Китае с декабря 2019 года по настоящее время было зафиксировано 7 тыс 800 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, от которой скончались 170 человек.

Как сообщала "Страна", американский пастор обвинил китайских коммунистов и трансгендеров в появлении коронавируса.

Напомним, Россия из-за коронавируса закрыла границу на Дальнем Востоке.