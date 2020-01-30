У берегов Рима застрял круизный лайнер с 6 тысячами пассажиров из-за подозрений на коронавирус у китайской пары
У берегов Рима в итальянском порту задержан круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся 6 тысяч пассажиров. Судно было блокировано после того, как у китайской пары туристов обнаружили заболевание, напоминающее симптомы коронавируса.
Об инциденте сообщает The Guardian.
По данным издания, у китайской пары наблюдаются лихорадка и респираторные проблемы, в связи с чем проводится проверка на возможное наличие коронавируса. Известно, что лайнер Costa Smeralda проследовал через Марсель, Барселону и Мальорку.
По данным итальянского информационного агентства Agenzia Ansa, китайская пара, подозреваемая в заражении коронавирусом, получила отрицательный результат теста.
В Китае с декабря 2019 года по настоящее время было зафиксировано 7 тыс 800 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, от которой скончались 170 человек.
Как сообщала "Страна", американский пастор обвинил китайских коммунистов и трансгендеров в появлении коронавируса.
Напомним, Россия из-за коронавируса закрыла границу на Дальнем Востоке.