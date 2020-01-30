В сети появилась карта, которая отображает распространение китайского смертоносного коронавируса в режиме реального времени.

Карта составлена исследователями из Университета Джона Хопкинса. Она отслеживает и визуализирует отчеты о вспышке на основании данных Центров по контролю и профилактике заболеваний, Всемирной организации здравоохранения, CDC Китая и других источников.

С помощью карты можно получить информацию об общем количество подтвержденных случаев, смертности, а также случаях выздоровления. Красные точки отображают вспышку заболевания. Масштаб вспышки соответствует размеру точки. Нажав на красный кружок на карте, можно получить информацию о выбранном регионе.

Посмотреть онлайн-карту можно здесь.

Скриншот: gisanddata.maps.arcgis.com

Ранее "Страна" писала о том, что пассажиры из Китая надевают на головы пластиковые бутылки и мотошлемы для защиты от коронавируса в аэропортах.

Также мы сообщали, что в Китае считают, что пик распространения коронавируса наступит через неделю, а потом пойдет на спад.