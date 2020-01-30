Из-за вспышки коронавируса многие отчаявшиеся пассажиры из Китая пытаются защитить себя подручными предметами, используя пластиковые бутылки и мотошлемы.

Об этом сообщает издание The Sun.

Как сообщается, напуганные пассажиры начали сомневаться в эффективности простых масок и стали использовать дополнительные способы защиты. Скорее всего, это связано с тем, что большинство авиакомпаний отменили все полеты в Китай на фоне ужасающей вспышки, в результате которой погибли более 100 человек.

На фото, которые начали активно распространяться в социальных сетях, видно встревоженных пассажиров, покрывающих себя полиэтиленом и даже надевающими на головы пластиковые бутыли от воды. В гонконгском метро были замечены мать и ребенок, использующие самодельные "щиты", изготовленные из разрезанных пластиковых бутылок, а в очереди на рейс из Шанхая в Перт стоял мужчина, одетый в мотоциклетный шлем. Большинство пассажиров того же рейса были, как минимум, в медицинских масках.

На данный момент, представители авиакомпаний используют дополнительную защиту и опрыскивают самолеты специальным веществом. В самом же Китае пассажирам сообщили, что им запретят пользоваться любым видом общественного транспорта, если они не будут надевать маски для лица. Согласно местным властям, вирус унес жизни уже более 130 человек, а количество инфицированных достигает 6 тыс. пациентов. Эксперты ожидают, что вспышка коронавируса продлится несколько месяцев.

Видео: YouTube/Click Heart TV

Ранее сообщалось, что американский пастор обвинил китайских коммунистов и трансгендеров в появлении коронавируса.

Также мы писали, что в Китае будут сажать граждан, которые отказываются лечиться от коронавируса.