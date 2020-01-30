В России от ножевого ранения умер подросток, который снимался в "Ералаше". Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Вчера, 29 января, в Дзержинском районе Волгограда в ходе драки с 20-летним парнем погиб 16-летний студент колледжа. Удар ножом был нанесен ему в горло. Пострадавшего вскоре доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь пострадавшего.

Ряд российских СМИ также сообщают, что убитый помимо учебы снимался в развлекательной телепередаче "Ералаш", его зовут Иван. Мать мальчика умерла много лет назад, а отец находится далеко на заработках. Его воспитанием занимались бабушка и тетя.

Причины острого конфликта на данный момент неизвестны. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве и выдвинул обвинение 20-летнему жителю Волгограда.

Ранее мы писали о смерти актера и режиссера нескольких выпусков "Ералаша" Владимир Златоустовский. Он скончался на 81-ом году жизни.

Также "Страна" сообщала, что в 2018 года скончался еще один автор развлекательного телешоу, известный советский и украинский режиссер, актер и сценарист Александр Павловский.