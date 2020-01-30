В Стокгольме из галереи Couleur похитили около 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали на сумму 400 тысяч евро.

Каждая работа испанца стоила от 20 тысяч до 47 тысяч евро. По словам владельца галереи Педера Энстрема, преступники проникли в галерею ночью и успели скрыться до приезда полиции. Они увезли работы Дали на автомобиле Audi, поймать их пока не удалось.

Как сообщает газета Aftonbladet.

Фото: svt.se

Интерес к Дали у злоумышленников не утихает. За последние полгода это второй случай кражи работ художника. В октябре из галереи в Сан-Франциско за 32 секунды вынесли картину "Пылающий жираф" стоимостью 20 тысяч долларов. Действия вора попали на видео.

Напомним, из дворца Уинстона Черчилля похитили золотой унитаз.

Как сообщала "Страна", похитителя картины Куинджи из Третьяковской галереи отправили на три года в колонию строгого режима. Ранее появилось видео допроса подозреваемого в краже картины Куинджи, он заявил, что является законопослушным гражданином.