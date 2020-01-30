Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, о чьей общей усталости и возможной отставке сообщала "Страна", впервые в новом году появился на публике.

В среду, 29 января, он посетил Одесский припортовый завод вместе с заместителем председателя Фонда госимущества Украины Сергеем Игнатовским и представителями нефтяной компании Азербайджана "SOCAR".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора завода Николай Щуриков.

По его словам, встреча с руководством химического предприятия состоялась в рамках выполнения поручений президента Украины Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну.

"Гости побывали на территории завода и провели официальную встречу с руководством ОПЗ. Их приятно поразили внешний вид и техническое состояние предприятия. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы возможного участия азербайджанской компании в предстоящей приватизации Одесского припортового завода", - написал он.

Скриншот: Facebook/Николай Щуриков

Как писала "Страна", Андрей Богдан в течение последнего месяца демонстративно отстранился от работы и "почти не появляется на официальных мероприятиях". Из-за чего пошли слухи, что главу Офиса президента могут в ближайшее время отправить в отставку.

Отметим, что в первые месяцы президентства Владимира Зеленского не было публичного мероприятия, на котором бы глава государства присутствовал без руководителя своего Офиса Андрея Богдана. Тем временем постоянным спутником президента стал его помощник Андрей Ермак, курирующий в основном внешнеполитические вопросы.

Сегодня также стало известно, что сотрудники НАБУ взяли с поличным троих человек, которые предлагали главе Фонда госимущества Украины 5 миллионов долларов в обмен на должность директора Одесского припортового завода.

Также мы писали, что встречу с главой Офиса президента Андреем Богданом предлагают купить на аукционе.