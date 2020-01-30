Украина вышлет со своей территории девять российских и грузинских воров в законе. Однако они смогут попытаться вернуться из-за лазеек в законе.

Об этом на брифинге рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, пишет РБК-Украина.

По словам полиции, в ближайшее время из Украины будет выдворено девять граждан Российской Федерации и Грузии, которые являются ворами в законе. Они были задержаны в течение двух последних месяцев.

"Только за последние 2 месяца сотрудники подразделений стратегических расследований задержали 9 так называемых воров в законе. Преимущественно, это граждане Грузии и России. Этих лиц в дальнейшем будет принудительно выдворены за пределы Украины", - заверил Клименко.

Глава Нацполиции добавил, что преступники могут попытаться вернуться в Украину, так как в стране действует очень лояльное законодательство.

"Поэтому департаменту стратегических расследований Нацполиции нужно обеспечить сопровождение ко второму чтению закона Украины "О внесении изменений в УКУ относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом", - резюмировал Клименко.

Ранее мы писали о том, что полицейские выдворили за пределы Украины гражданина Российской Федерации, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский".

Также "Страна" рассказывала, что Верховная Рада Украины перед новогодними каникулами успела принять за основу законопроект о "ворах в законе", предложенный президентом Владимиром Зеленским.