В пятницу, 31 января, большую часть Украины накроет дождем с мокрым снегом. Сухо и солнечно будет лишь В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -2 до +2 градусов. Днем потеплеет до +3-5 градусов. Теплее всего будет в южных регионах, где в последний день января воздух прогреется до +7.

Также синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами 15-20 м/с в западных областях днем 31 января. В Карпатах ожидается значительный снегопад и метель (І уровень опасности, желтый).

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что по мнению ученых, следующие 5 лет станут рекордно жаркими.

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