Сотрудники службы безопасности Украины задержали трех расклейщиков билбордов, которые согласились за 2 тысячи гривен поклеить рекламные плакаты с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" с подписью предпринимателя Олега Катющенко.

Полицейские задержали расклейщиков "чернухи" той же ночью, когда они принялись выполнять заказ. Им обещали заплатить по 2 тысячи гривен за эту работу.

Об этом сообщил ветеран АТО, боец добровольческого батальона Алексей Бык на своей странице в Facebook.

"Правоохранители задержали тех, кто ночью расклеил по столице билборды с пророссийской пропагандой. Сейчас они дают объяснения сотрудникам Службы безопасности", - сообщил Бык. Также он добавил, что после выхода задержанных из управления СБУ, возможно, запишут с ними интервью.

Фото: facebook.com/bik.oleksij

Как сообщала "Страна", билборды появились в столице в ночь на 30 января. К месту расположения билборда на Позняках приехала полиция и специальная техника, которая демонтировала рекламу.

Напомним, во Львовской области в "Смешариках" увидели пропаганду русского мира.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что слово "соросята" часть кремлевской пропаганды.