На этой неделе 23 украинских телеканала, включая самые популярные, завершили спутниковое вещание в открытом доступе.
Как результат, доступа к бесплатному просмотру лишились около четырех миллионов украинских семей.
Причины для такого решения называют три: развитие рынка платного телевидения, улучшение качества изображения - с этого года спутниковое ТВ будет доступно в формате HD, а также борьба с пиратством.
В итоге теперь Интер, 1+1, СТБ, Новый канал, ICTV и другие каналы многие украинцы могут смотреть только за дополнительную плату.
Есть несколько способов, как продолжить смотреть спутниковое телевидение. Расскажем подробнее о каждом из них.
1. Оформить подписку на DTH-платформы.
DTH-платформы в Украине всего две. Это Viasat и XtraTV.
Viasat связан с 1+1 media, среди совладельцев есть менеджмент телегруппы. Xtra TV – платное спутниковое телевидение, которое входит в "Медиа Группу Украина".
Цена вопроса: стандартный пакет обойдется от 49 гривен в месяц, премиум - 249 гривен. Ознакомиться со всеми тарифами можно на сайтах провайдеров.
2. Купить новый тюнер, который поддерживает кодировку VERIMATRIX и имеет доступ к платному контенту официальных спутниковых операторов.
Цена вопроса : 1099 гривен.
3. Отказаться от спутникового телевидения и перейти, например, на цифровое эфирное телевидение Т2.
В Т2 закодированные сейчас каналы будут в открытом доступе.
Для этого нужно купить эфирную антенну и цифровой приемник Т2 (в современных телевизорах этот приемник встроен). Но для начала следует убедиться, что в вашем регионе есть покрытие "цифрой".
4. Выбрать IPTV - телевидение+интернет. Также эту услугу - "интернет + ТВ" - предоставляют некоторые интернет-провайдеры.
5. Оформить подписку на OTT. Она подойдет, если у вас качественный интернет.
Примеры сервисов ОТТ в Украине - Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV и другие. Благодаря этому, абоненты не привязаны к сети оператора и могут получить услугу в любой точке Украины.
Все, что нужно знать о кодировании спутникового ТВ в Украине, читайте в нашем материале.