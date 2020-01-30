На этой неделе 23 украинских телеканала, включая самые популярные, завершили спутниковое вещание в открытом доступе.

Как результат, доступа к бесплатному просмотру лишились около четырех миллионов украинских семей.

Причины для такого решения называют три: развитие рынка платного телевидения, улучшение качества изображения - с этого года спутниковое ТВ будет доступно в формате HD, а также борьба с пиратством.

В итоге теперь Интер, 1+1, СТБ, Новый канал, ICTV и другие каналы многие украинцы могут смотреть только за дополнительную плату.

Есть несколько способов, как продолжить смотреть спутниковое телевидение. Расскажем подробнее о каждом из них.

1. Оформить подписку на DTH-платформы.

DTH-платформы в Украине всего две. Это Viasat и XtraTV.

Viasat связан с 1+1 media, среди совладельцев есть менеджмент телегруппы. Xtra TV – платное спутниковое телевидение, которое входит в "Медиа Группу Украина".

Цена вопроса: стандартный пакет обойдется от 49 гривен в месяц, премиум - 249 гривен. Ознакомиться со всеми тарифами можно на сайтах провайдеров.

2. Купить новый тюнер, который поддерживает кодировку VERIMATRIX и имеет доступ к платному контенту официальных спутниковых операторов.

Цена вопроса : 1099 гривен.

3. Отказаться от спутникового телевидения и перейти, например, на цифровое эфирное телевидение Т2.

В Т2 закодированные сейчас каналы будут в открытом доступе.

Для этого нужно купить эфирную антенну и цифровой приемник Т2 (в современных телевизорах этот приемник встроен). Но для начала следует убедиться, что в вашем регионе есть покрытие "цифрой".

4. Выбрать IPTV - телевидение+интернет. Также эту услугу - "интернет + ТВ" - предоставляют некоторые интернет-провайдеры.

5. Оформить подписку на OTT. Она подойдет, если у вас качественный интернет.

Примеры сервисов ОТТ в Украине - Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV и другие. Благодаря этому, абоненты не привязаны к сети оператора и могут получить услугу в любой точке Украины.

Все, что нужно знать о кодировании спутникового ТВ в Украине, читайте в нашем материале.