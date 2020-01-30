В Украину прибыл первый самолет, который эвакуировал украинцев из Китая в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает Hromadske.

Сегодня, 30 января в аэропорт "Брисполь" прилетел первый самолет МАУ, который эвакуировал 158 граждан Украины с острова Хайнань в Китае.

Туристы рассказали корреспондентам, что в месте, из которого их эвакуировали, паники в связи с эпидемией коронавируса нет.

Особых проверок здоровья украинцев в аэропорту не проводилось - у них лишь померили температуру. В свою очередь туристы поделились позитивными впечатлениями от отпуска в Китае: "Классно! Здорово! Клево! Никакой паники!", - рассказал отдыхающий

Некоторых удивило, что после возвращения в них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре".

В свою очередь туристы отметили, что рейс для эвакуации не особо отличался от обычного.

Напомним, что в Китае продолжается борьба со смертельным вирусом. За минувшие сутки в стране заразился еще 1 731 человек, 38 больных умерли. На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 - в Гонконге, семь - в Макао и восемь - на Тайване.

Также мы сообщали, что Министерство здравоохранения собирается обзванивать по телефону всех пассажиров, которые прилетели из Китая.