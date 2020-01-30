Меморандум о сотрудничестве между немецкой компанией Deutsche Bahn и "Укрзализныцей", подписанный 22 января во время экономического форума в швейцарском Давосе, не предусматривает вознаграждение для немецкой компании.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Мининфраструктуры на журналистский запрос.

Согласно тексту меморандума, стороны договорились об изучении возможности создания стратегического альянса между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn с целью обмена опытом между компаниями. Также меморандум предусматривает оценку возможности сотрудничества с целью имплементации европейского опыта реформирования сектора железнодорожных перевозок.

Указанный меморандум подписан министром инфраструктуры Владиславом Криклием с украинской стороны и руководителем департамента внешних связей Deutsche Bahn с немецкой стороны.

Фото: ukranews.com

Ранее в Кабмине создали рабочую группу по сотрудничеству Укрзализныци с немцами.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Алексей Гончарук подпишет соглашение с немцами по Укрзализныце 5 февраля.