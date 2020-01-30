Семья погибшего легендарного баскетболиста Коби Брайанта опустошена в связи с трагедией. Такое заявление в соцсети сделал жена спортсмена Ванесса. Это стало ее первым комментарием после авиакатастрофы, в которой погибли ее муж и 13-летняя дочь, а также еще семь человек.

"Я и девочки хотим поблагодарить миллионы людей, которые выразили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за ваши молитвы, нам они определенно были нужны. Мы опустошены смертью моего любимого мужа. Коби - замечательный отец наших детей, и моя милая, дорогая Джанна - любящая, вдумчивая и потрясающая дочь, замечательная сестра Натальи, Бьянки и Капри… Нет слов, чтобы описать нашу боль. Мне легче от осознания, что и Коби, и Джиджи знали, что их очень сильно любят. Мы счастливы, что они были в наших жизнях. Я бы очень хотела, чтобы они были с нами всегда. Они были счастьем, которое у нас забрали слишком рано", - написала в Instagram Ванесса Брайант.

Кроме того, она выразила соболезнования семьям, чьи родные и близкие находились с баскетболистом в одном вертолете и тоже погибли.

"Мы разделяем ваше горе", - добавила Ванесса.

Фото: instagram.com

Напомним, легендарный 41-летний баскетболист Коби Брайант погиб при крушении его личного вертолета. Вместе с ним на борту была его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 человек. У Брайанта осталась супруга и трое дочерей - Наталья, Бьянки и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

По данным издания New York Post, по условиям брачного договора Коби и Ванесса Брайант никогда не садилась в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы не оставлять детей сиротами.