Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) и еще четырем топ-чиновникам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

Об этом 30 января сообщается на сайте НАБУ.

Подозрения за подписью генерального прокурора Украины детективы НАБУ вручили в течение 24-29 января 2020 года. НАБУ указывает должности, но не называет фамилии. Однако, имена подозреваемых указаны на сайтах Академии и институтов.

Среди подозреваемых:

президент НААН (на время совершения преступления – вице-президент) (исходя из данных на сайте НААН это Ярослав Гадзало);

директор Института садоводства НААН (на время совершения преступления – первый вице-президент НААН) (Игорь Гриник);

первый проректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (во время совершения преступления – вице-президент НААН) (Игорь Ибатуллин);

вице-президент – главный ученый секретарь НААН (на время совершения преступления – академик-секретарь отделения НААН);

директор Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия" им. В.Е. Таирова НААН (Вячеслав Власов).

По данным НАБУ, действия указанных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 (покушение на завладение средствами путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Таким образом, общее количество лиц, привлеченных к ответственности за хищение особо ценных земель НААН достигло 14: относительно девяти из них расследование закончено, дело направлено в ВАКС", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что, по данным следствия, в 2013-14гг должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева - в с.Гатное Киево-Святошинского района Киевской области, которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

"Роль пяти человек, которым сообщено о подозрении, в коррупционной схеме заключалась в том, что они как члены президиума НААН проголосовали за выделение земельных участков из числа особо ценных земель, а впоследствии оформили отдельные участки на себя, близких родственников и связанных лиц. Указанные факты являются одним из эпизодов уголовного производства в отношении хищения земель НААН", - сообщили в НАБУ.

По такой схеме академики воровали землю. Фото: nabu.gov.ua

Ранее "Страна" разбиралась, как переписали проект по продаже земли и какие лазейки там появились.

Также мы писали о том, что Зеленский пообещал продавать землю только украинцам.