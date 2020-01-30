Киберполиция Полтавской области предложила журналистам установить в программный код своего сайта специальный скрипт, чтобы распознавать анонимных пользователей. в предложении полицейских говорится, что фактически любого читателя можно будет идентифицировать и отследить. Об этом сообщается на странице "Свободу не остановить" в Facebook.

"Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины был разработан программный скрипт, позволяющий идентифицировать пользователей, которые пытаются анонимизировать себя во время использования Всемирной сети Интернет. Заинтересованы ли вы в том, чтобы инсталлировать данный скрипт в программный код Вашего сайта? В случае согласия с Вами свяжется сотрудник отдела противодействия киберпреступности в Полтавской области", - говорится в предложении полицейских на имя руководителя интернет-издания "Полтавщина".

Фото: facebook.com/SvoboduNeSpynyty

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