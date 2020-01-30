Трое человек были задержаны за расклеивание пророссийской рекламы на билбордах Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Киевские стражи порядка задержали троих человек за расклеивание билбордов с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" с подписью предпринимателя Олега Катющенко, который работает на строительном рынке столицы.

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", - сообщили в полиции.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Один из подозреваемых в расклейке пророссийских билбордов. Фото: Нацполиция

Один из подозреваемых в расклейке пророссийских билбордов. Фото: Нацполиция

Скриншот: Facebook/ Поліція Києва

Напомним, что скандальные билборды появились на улицах столицы в среду, 29 января. Ночью к месту расположения рекламы на Позняках приехали полицейские, которые вызвали специальную технику для демонтажа билборда. Позже реклама пропала и в районе метро "Житомирская".

Ранее "Страна" писала о предвыборных билбордах бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые оказались калькой с политической рекламы российской партии "Единая Россия".