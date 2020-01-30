Полиция Киева задержала трех человек за пророссийские билборды. Фото
Трое человек были задержаны за расклеивание пророссийской рекламы на билбордах Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Киевские стражи порядка задержали троих человек за расклеивание билбордов с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" с подписью предпринимателя Олега Катющенко, который работает на строительном рынке столицы.
"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", - сообщили в полиции.
На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Один из подозреваемых в расклейке пророссийских билбордов. Фото: Нацполиция
Один из подозреваемых в расклейке пророссийских билбордов. Фото: Нацполиция
Скриншот: Facebook/ Поліція Києва
Напомним, что скандальные билборды появились на улицах столицы в среду, 29 января. Ночью к месту расположения рекламы на Позняках приехали полицейские, которые вызвали специальную технику для демонтажа билборда. Позже реклама пропала и в районе метро "Житомирская".
Ранее "Страна" писала о предвыборных билбордах бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые оказались калькой с политической рекламы российской партии "Единая Россия".