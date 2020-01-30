Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, которого подозревали в получении взятки, а потом в злоупотреблении влиянием, освобожден из-под стражи.

Об этом 30 января сообщили его адвокат Дмитрий Мельник и жена Юлия.

"Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!" - написал Мельник на своей странице в Facebook в четверг.

Фото: facebook.com

Супруга экс-замминистра Юлия Грымчак также подтвердила эту информацию. "Юра свободен!", - написала она на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Напомним, что 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника на взятке в 480 тыс. долл. По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). На то время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

22 октября Генеральная прокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием (ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-УК) и заявила о намерениях передать дело в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

В августе ему назначили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более 5,9 млн грн. на свободу он не вышел. 6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение. Впоследствии мера пресечения Грымчаку неоднократно продлевалась; в последний раз – до 14 февраля 2020 года.

Также в январе этого года Грымчака этапировали в Лукьяновское СИЗО.