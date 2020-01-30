В четверг, 30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы слышали выстрелы и взрыв гранаты.

Об этом сообщает Харьков City в соцсети Facebook.

Как отмечается, на 102 поступил вызов от областного дома ребенка №2, что по адресу: Харьков, улица Кузнецкая, 1, где были слышны выстрелы и взрыв гранаты.

На месте видели 15 человек, с места скрылся старый Мерседес белого цвета, в котором предположительно находится раненый, - в городе введен план "перехват". На месте уже нашли гильзы и осколки гранаты.

По данным паблика в перестрелке пострадал боец Нацкорпуса Сергей Величко.

Как видно на скриншоте с камеры наблюдения, установленной на месте происшествия, возле забора, находилась группа людей, которые впоследствии скрылись на автомобилях Кайен и Мерседес, стоявших за Лексусом.

В розыск объявлены:

Автомобиль Порше Кайен черного цвета АХ 8670 НМ Фольксваген Пассат Б6 темного цвета (возможно темно синий) АХ 0120 НК

Скриншот: Facebook/Харьков City

Ранее сообщалось, что в перестрелке на Печерске в Киеве получили ранения два человека.

Также мы писали, что в конце октября 2019 года в Харькове произошла перестрелка, в результате которой был убит мужчина. Подозреваемый в нападении подорвал себя на вокзале.