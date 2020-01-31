В феврале бытовым потребителям и промышленности обещают снизить цену на газ, стартует программа льготных кредитов для бизнеса, а в обороте появятся новые 200-гривневые купюры. Кроме того, на экраны выйдет украинская военная драма о временах Майдана и станет известно, кто представит страну на Евровидении в этом году.

Что изменится в Украине в феврале.

Цена на газ

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в феврале, цена на газ для потребителей, скорее всего, будет снижена. Конкретных цифр он не назвал, но в январе конечная цена была 6-7 грн за кубометр.

Напомним, что ранее "Страна" писала о том, что в разгар отопительного сезона в Украине поменяли цену на газ для населения и формулу, по которой она будет определяться. Мы разбиралась, чем это может обернуться для населения.

Что касается промышленности, то в "Нафтогазе" заявили, что цена на газ будет снижена на 14%-15% по сравнению с январем.

Новые 200 гривен

С 25 февраля в обращение введут обновленную купюру 200 гривен. На ней все также будет изображена украинская писательница Леся Украинка, но в отличие от старой версии купюра визуально станет ярче, на ней появятся цветные элементы.

Банкнота будет напечатана на специальной тонированной бумаге, содержащей волокна хлопка, с защитными лентами и водяными знаками.

Это делают, чтобы обезопасить украинцев от подделок, ведь на новинках будут дополнительные элементы защиты. Ранее мы уже писали, что Украину наводнили искусные подделки 200 гривен.

Дешевые кредиты для малого и среднего бизнеса

С 1 февраля должна заработать льготная программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 5-9% годовых. Это те самые дешевые кредиты, которые обещал Владимир Зеленский, а позже и Алексей Гончарук.

Призывая заробитчан вернуться президент рассказывал, что на кредиты под 5% сможет претендовать действующий или новый бизнес, который создаст минимум два рабочих места.; под 7% - действующий или новый бизнес с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места, но за каждого нанятого работника процентная ставка снижается на 0,5%; кредит под 9% годовых обещают бизнесу с выручкой от 25 до 50 млн грн, который хочет расширяться.

Дешевые кредиты Зе/Гончарука будут выдавать через Немецко-украинский фонд, созданный 20 лет назад правительством и Нацбанком совместно с немецким банком KfW. Он выделяет займы не сам, а через банки-партнеры. Среди них Ощадбанк, ProCredit Bank, Укргазбанк, Мегабанк, Кредитвест Банк.

Далеко не все представители малого бизнеса смогут получить льготные кредиты от Кабмина. Эксперты прогнозируют, что бизнесмены примерно до трех месяцев будут соревноваться за право на получение льготного кредита.

Кто сможет в реальности получить этот кредит - "Страна" разбиралась в материале Дешевые кредиты от Зеленского. Кто и на каких условиях их сможет получить.

Ранее мы писали, как в конце года украинский бизнес свернул банковское кредитование и ждет 5-9% годовых от власти.

Украина и Brexit

В ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания перестанет быть членом Евросоюза. На торговле и экономическом сотрудничестве с Украиной это, скорее всего, не скажется, ведь

до конца 2020 года будет действовать переходный период: Лондон продолжит выполнять торговое законодательство ЕС.

Что касается въезда в Великобританию, то для украинцев ничего не изменится, несмотря на то, что Англия была членом ЕС, украинцам нужно было получать визу. А вот британцы, которые ранее въезжали в Украину без виз, как граждане страны ЕС, могут потерять это право.

В Украине пока не объявляли, какие меры предпримут в связи с этим, но в британской прессе писали, что в день Brexit Владимир Зеленский подпишет специальный указ и продолжит безвизовый режим на год.

Нацотбор на Евровидение

В феврале станет известно, кто будет представлять Украину на Евровидении-2020. Было отобрано шестнадцать участников, которые выступят в двух полуфиналах 8 и 15 февраля.

В финал выйдут те, кто наберет больше всего баллов за счет голосования зрителей и мнения трех судей. Решающий эфир Нацотбора покажут 22 февраля - на каналах СТБ и UA: Перший.

Финал Евровидения-2020 пройдет в Нидерландах, в городе Роттердам.

Прекращение прямого авиасообщения с Китаем

С 3 февраля, из-за ситуации с распространением нового китайского коронавируса, Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем. Речь идет о направлении Киев - Пекин (в одну сторону), которые осуществляла компания МАУ.

Также чартерные рейсы в Китай с 3 февраля по 28 марта приостановит авиакомпания SkyUp, выполняющая чартерные рейсы для туроператора JoinUp на курортный остров Хайнань.

Премьеры в кинотеатрах

6 февраля - "Хищные птицы и фантастическая Харли Квинн" - фильм о Харли Квинн после расставания с Джокером.

13 февраля - украинская комедия "Голая правда" с Дмитрием Ступкой, Ксенией Мишиной и Славой Каминской. В центре сюжета восемь друзей, которые приехали на открытие ночного клуба в Одессе, и там внезапно узнают все тайны друг друга.

27 февраля - украинская военная драма "Черкассы" о военном корабле ВМС Украины , дислоцированном в порту крымского озера Донузлав во время событий на Майдане 2014 года.

27 февраля - на экраны выйдет боевик "Стволы Акимбо" с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли.

27 февраля - в украинских кинотеатрах начнут показывать фильм Романа Полански "Офицер и шпион".

27 февраля - премьера триллера "Против всех врагов" с Кристен Стюарт в главной роли.