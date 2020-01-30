В сети появилось видео под названием "Приключения бешеного "Запорожца" в Ирпене". На него попал голубой "Запорожец", водитель которого абсолютно игнорирует правила дорожного движения. В частности, он совершает левый поворот из правого ряда, подрезая другие автомобили. При этом опасный маневр запечатлели сразу несколько камер наблюдения.

Видно, что водители автомобилей, которые подрезал "Запорожец", были вынуждены менять траекторию движения и тормозить. Только это спасло участников дорожного движения от ДТП. Но приключения догнали "Запорожец" на следующем перекрестке, где он не смог разминуться с "Лексусом".

Видео приключений "Запорожца" в городе под Киевом опубликовал владелец портала dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве два ДТП заблокировали движение четырех трамвайных маршрутов.

Также мы сообщали, что "слуга народа" Аллахвердиева на "Лексусе" устроила ДТП в центре Николаева.