Учебный год 2020-2021 официально объявлен Годом математического образования. Такое решение было принято для улучшения способностей в этой науке среди украинских школьников.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно указу №31, Кабинет министров должен будет разработать и имплементировать комплекс мер, которые повысят качество математического образования в Украине. В частности, ожидается, что будут разработаны новые пособия и учебники и электронные ресурсы для изучения математики. Документ также предусматривает создание в школах условий для изучения математики по индивидуальной программе для тех учеников, которые нуждаются в дополнительной поддержке в освоении предмета.

В следующем учебном году при поддержке правительства пройдут конкурсы, олимпиады и другие соревнования по математике, которые будут направлены на мотивирование учеников искать нестандартные решения задач. Указ предусматривает создание сети математических кружков, проведение специализированных школ для учеников и учителей и основание платформ для изучения этой науки на базе общественных библиотек.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее мы сообщали, что внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике сделают двухуровневым и обязательным с 2021-го года. По словам министра образования Анны Новосад, такое тестирование необходимо, чтобы "побороть страх детей перед математикой".

Также "Страна" подробно разбирала те изменения, которые произойдут в украинском образовании с принятием Верховной Радой нового профильного закона.