Сегодня, 30 января, на борту российской авиакомпании S7 случилось чрезвычайное происшествие.

Пассажирка рейса, следовавшего из аннексированного Симферополя в российскую столицу, пообещала взорвать самолет. На борту находилось 193 пассажира (плюс двое младенцев) и 8 человек экипажа.

В итоге самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово им. Михаила Ломоносова.

Авиакомпания S7 выступила с официальным заявлением: "При выполнении рейса S7 2008 Симферополь – Москва одна из пассажирок встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия".

Угрожавшая взорвать самолет женщина задержана. Ее встречали вооруженные бойцы отделения полиции Домодедово.

"Страна" собирает всю информацию, которая известна о ЧП. Материал обновляется.

Антонина Полодиянцева. Что известно о женщине, которая угрожала взорвать самолет

СМИ уже стало известно имя женщины, которая угрожала взрывом на борту самолета. Это 35-летняя Антонина Полодиянцева, сообщает телеграм-канал Mash.

"Дама увлекалась психотерапией и личностным ростом, а сегодня вот решила угрожать взрывом самолета.После выступления к ней подошел человек, представился сотрудником органов и начал разговор. Девушка немного успокоилась, размякла и стала дожидаться сотрудников полиции", - сообщает российское СМИ.

"Страна" нашла в телефонной базе жителей Украины единственную Антонину Полодиянцеву. Она 1985 года рождения. Место прописки - село Каменоломня Сакского района Крыма.