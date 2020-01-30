Американская актриса, комедиантка и одна из самых дорогих телеведущих по версии журнала Forbes Эллен Дедженерес, репостнула видео, на котором Ансамбль танца Украины имени Павла Вирского назван "русским".

Репост видео ведущая "Шоу Эллен Дедженерес" опубликовала на своей странице в Instagram. Видеоролик размещен на российской странице Lookatthisrussian ("Посмотрите на этих русских"). Однако название группы не совпадает с исполнителями, так как на видео не российские танцоры, а украинские, а именно участники ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, которые по всей видимости, готовятся к концерту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #repost @lookatthisrussian ・・・ Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow) 28 Янв 2020 в 7:48 PST

На видео на странице известной американской телеведущей уже отреагировали пользоатели соцсети и сотрудники посольства Украины в США. Так, недовольные пользователи пишут Эллен, что на видео не российский, а украинский коллектив, который исполняет украинский гопак.

А посольство Украины в США исправило Эллен, напросившись к ней в гости в студию. "Уважаемая Эллен, украинцы - большие поклонники шоу Эллен Дедженерес. К вашему сведению, видео, которое вы опубликовали в Instagram, на самом деле является известным танцем "Гопак", который является украинским, а не русским. И будем честными, россияне никогда так не станцуют. Наш украинский ансамбль танца Вирского (Национальный ансамбль танца Украины им.П.Вирского), который есть на этом видео, может доказать это в вашей студии", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщала "Страна", полиция Британии решила удалить украинский Тризуб из пособия по противодействию экстремизму после того, как полиция Британии приравняла украинский геральдический символ к символам террористов.