Старшая дочь американского миллиардера, основателя Microsoft Corporation Билла Гейтса обручилась с египетским спортсменом Найелем Нассаром, который занимается верховой ездой, пишет издание Page Six.

Уточняется, что 23-летняя Дженнифер Катарина Гейтс сообщила о помолвке на своей странице в Instagram. Дочь миллиардера опубликовала фото, на котором она с женихом сидят в снегу. Девушка, вероятно переживая эмоции, закрывает лицо руками. На пальце сверкает кольцо. Ее обнимает улыбающийся египтянин.

Дженнифер Катарина Гейтс написала под фото, что ее ответ на предложение - миллион раз "Да". Она мечтает вместе со своим женихом провести жизнь.

Фото: instagram.com

Напомним, что Билл Гейтс является одним из лидеров рейтинга богатейших людей мира с состоянием в 110 миллиардов долларов. Известно, что его старшая дочь Дженнифер получает медицинское образование в Стэнфордском университете. Ее жениху 28 лет, он известный египетский спортсмен, занимающийся конкуром, верховой ездой с преодолением препятствий. Он вырос в Кувейте и тоже получил образование в Стэнфордском университете.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликован трейлер документального фильма Netflix о Билле Гейтсе.

Также мы сообщали, что основатель Microsoft Билл Гейтс раскритиковал Hyperloop и криптовалюты.