На линии разграничения в Донецкой области пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти на неподконтрольную территорию японский меч. Катана, спрятанная в вещи, лежала у него в багажнике.

Об этом 30 января сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На КПВВ "Новотроицкое" "Холодное оружие, характерное для японских самураев, вез в багажнике автомобиля "ВАЗ" человек, который ехал на временно оккупированную территорию Украины", - сказано в сообщении.

После обнаружения оружия, меч и его владельца передали правоохранителям. В территориальном подразделении Нацполиции зарегистрировали сообщение о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины (до 3 лет тюрьмы). Проводятся процессуальные действия.

Фото: dpsu.gov.ua

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