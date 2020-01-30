Известный юрист Андрей Портнов предоставил аудиофайл, который доказывает причастность сотрудников Службы безопасности Украины к сокрытиям ряда резонансных умышленных преступлений.

Соответствующее видеообращение опубликовано в YouTube-канале Портнова.

Так, он опубликовал запись, на которой сотрудник СБУ Андрей Омельченко контактирует с подозреваемым в убийстве Владиславом Грищенко ("Буча"), который проходит фигурантом делу Шеремета, а ДНК его и его супруги были найдены на такой же мине в Ивано-Франковской области, которую они подкладывали бизнесмену с целью его умышленного убийства.

"В этом аудиофайле вы увидите, как системно сотрудник спецслужбы подсказывает, как нужно спрятаться от уголовного преследования по обвинению в умышленном убийстве. Сотрудник СБУ выражает свою обеспокоенность доказательной базой и помогает сформулировать путь, как лучше всего прятать доказательства, давить на следствие, собирать активистов и давить на общественное мнение", - отметил Портнов.

Как сообщает юрист, Омельченко был назначен назначен на должность бывшим главой СБУ времен Порошенко Василием Грицаком.

Также Портнов выразил недоумение, почему этот сотрудник СБУ не уволен и пообещал приложить все усилия для его скорейшего задержания.

Полная расшифровка разговора:

Андрей Омельченко: Алло.

Владислав Грищенко: Алло.

АО: Добрый день вам в хату.

ВГ: Привет.

АО: Здоров. Что происходит?

ВГ: Я не знаю вообще.

АО: Ну, люди сомневаются, что Ваня сам застрелился у родителей дома.

ВГ: Слушай, слушай, выслушай меня. Ваня застрелился. Потом после этого хватают Инну, и нас начинают крутить к делу Шеремета. Понял?

АО: Ты с какими-то материалами дела ознакомился или адвокат?

ВГ: Да.

АО: А у них что-то они нашли, у них есть материал?

ВГ: На Инну – нет.

АО: А на тебя?

ВГ: Нет. На Ваню.

АО: Что на Ваню есть?

ВГ: Что Ваня арендовал машину с трекером и телефон у него был включен, и он туда ездил.

АО: А есть какие-то привязки вообще, там, материал, который мог у тебя быть найден на одежде или где-то в месте, где ты мог его хранить?

ВГ: Нет.

АО: Говорят, что там волос Инны есть, чешут мне…

ВГ: Вот это – вот это и мне чешут. И мне это чешут.

АО: Короче, вообще ни на что не ведись, ничего не подписывай.

ВГ: Я понял. Я был по делу заказного убийства, проходил, так? Когда делали…

АО: Конечно, я помню.

ВГ: Смотри, делали видео, аудио, записывали его все переговоры – я был на двойке. Они как-то то дело могут по…ерить?

АО: Ну, эти материалы дела сданы в архив, если дело – ну, его можно поднять.

ВГ: Дело в суде, дело в суде.

АО: Ну, все равно никуда не пропало. До сих пор еще в суде, да?

ВГ: Все. Да. Там.

АО: Все эти материалы можно затребовать, это все может делать адвокат.

ВГ: Все. Я тебя услышал. Все.

АО: Кроме всего, ты же не просто сбежал с бригадой, ты ж, блин, – тебя, наверное, командир отпускал, какие-то были договоренности.

ВГ: Контрразведка, контрразведка.

АО: Ну, так там подписи чьи-то были, что такого-то такого-то там отпустить…

ВГ: Я не знаю.

АО: …или рапорт на выезд, надо поднимать…

ВГ: А, это все было. Это все было. Это все было.

АО: Знаешь, кого надо найти? Тех оперов, которые с тобой работали тогда по этому…

ВГ: Все понял…

АО: Чтоб они дали показания свои, что да, ты был у них, они тебя инструктировали, на тебя надевали технику, что ты сотрудничал со следствием. Ты с Инной говоришь, есть возможность?

ВГ: Нет. Ее держат на КПЗ.

АО: А, на ИТТ, да?

ВГ: Да.

АО: Ну, ее ж переведут на Лукьяновку?

ВГ: Не знаю.

АО: А тебя?

ВГ: Держат здесь.

АО: Я тебя понял. Там, короче, всех кого ни попадя обшманали, у всех были обыска, даже к этому хлопцу, что в Курахово я встречал, что в Полтавский военком… заезжали к нему домой с обыском, представляешь?

ВГ: Да, да, да.

АО: Никто там ничего не прессует, не поддавайся вообще на эту ху…ню, я не я и хата не моя. А почему под залог не выпускают?

ВГ: Потому что они поставили нам значков там, 115 5, 6, 12 пункт, там наставили те уроды. Ни аудио, ни видео, ни переговоров…

АО: А свидетелей?

ВГ: Ничего нет.

АО: Ни орудия преступления, ни места хранения, ничего нет?

ВГ: Ну, ничего нет, Андрей, у них.

АО: Удав сказал, что Ваня типа застрелился с помпой, но откуда гильза, валялась? Если будешь в Киеве – набери… Ну, я узнаю, может, через Удава, там, через кого-то. Если Инну переведут на СИЗО, там я поищу телефоны. Короче, надо поднимать, я не знаю, этих самых, активистов, блин, ветеранов, чтоб они там…

ВГ: Так уже, уже поднимаем.

АО: Так бузить, чтоб журналисты, блин, эту фигню не снимали постоянно с контроля…

ВГ: Да.

АО: Чтоб она была у всех на ушах. Если что – на связи.

Видео: YouTube/Андрей Портнов

Напомним, в июле 2019 года состоялся брифинг, на котором президенту показали засекреченные материалы дела об убийстве Шеремета. По данным "Страны", в них основными подозреваемыми в организации и исполнении преступления были атошники "Пума" и ее муж "Буча" - Инна и Владислав Грищенко. Однако уже в декабре Грищенко из дела пропали.

Позже Аваков заявил о разоблачении уже новых подозреваемых - Кузьменко, Антоненко и Дугарь. А записи разговоров "Пумы" и "Бучи" использовались только для фона и в окончательный текст подозрения не попали. Это не исключает, что они к убийству Шеремета могут быть причастны, но на данный момент оба супруга официально в этом деле подозреваемыми не являются.

Ранее сообщалось, что суд отпустил атошницу Пуму под домашний арест.

Также "Страна" подробно писала о том, чем известны "Пума" и "Буча" и почему они исчезли из дела Шеремета.