Нацбанк Украины снизит размер своей учетной ставки с 13,5% до 11% с 31 января. Следующее снижение ожидается уже до конца этого года.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

Управление НБУ приняло решение снизить учетную ставку с нынешних 13,5% до 11% годовых начиная с пятницы, 31 января. Таким образом финансовый регулятор надеется обеспечить инфляцию на уровне 5%.

"Национальный банк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 5% и поддержать стойкий экономический рост", - отмечается в сообщении.

Также Нацбанк улучшил прогноз инфляции на этот год с 5% до 4,8% и зявил о планах еще раз снизить учетную ставку до 7% годовых.

"Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% к концу 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране", - заявили в НБУ. Так, по исходя из позиции НБУ, это решение должно поспособствовать снижению стоимости кредитов для бизнеса и населения.

Нацбанк опубликовал свой прогноз роста ВВП, согласно которому Украине удастся добиться отметки в 4% в 2020 году. Причиной, по которой рост может не произойти, является возможная отсрочка заключения новой программы сотрудничества с МВФ.

Нацбанк предполагает, что риски для макрофинансовой стабильности все еще сохраняются из-за решений украинских судов об ответственности и обязательствах бывших владельцев неплатежеспособных банков. "Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", – считают в НБУ.

В ведомстве подчеркнули актуальность и других рисков: охлаждения мировой экономики и ухудшения условий торговли; эскалации военного конфликта на Донбассе и новые торговые ограничения со стороны России; сокращение урожая из-за изменения климата.

"Реализация ряда указанных проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения может вызвать более медленнее снижение учетной ставки. Зато в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки более ускоренным темпом", – отмечают в Нацбанке.

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