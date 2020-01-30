Мэр Киева Виталий Кличко обратился к министру развития общин и председателя комитета Верховной Рады по вопросам регионального развития с просьбой присоединить поселок Коцюбинское к Киеву, чтобы предоставить жителям льготы на транспорт, упростить проезд к метро и вызов "скорой" и увеличить численность поселка до 30 тысяч человек.

Обращение киевского градоначальника к председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрею Клочко от 30 января обнародовал сайт "Громада Приірпіння".

В письмах Кличко пишет о необходимости присоединения Коцюбинского к Киеву на том основании, что жители села еще во время общественных слушаний в 2018 году поддержали присоединение к столице. "Это важное решение, которое поддержало и общество поселка, и Киевский городской совет, но, к сожалению, оно до сих пор не согласовано Верховной Радой Украины".

По словам мэра Киева, инфраструктура поселка тесно связана с инфраструктурой столицы, в частности системы отопления и водоснабжения. Из-за того, что Коцюбинское остается в Киевской области, жители поселка не могут добиться удлинения ветвей коммунального транспорта и маршрутки ездят меньше 10 км к метро за 7 грн (из-за того, что действует междугородний тариф). Присоединение жителей Коцюбинского может предоставить и другие привилегии: льготную карточку киевлянина и рост населения поселка до 30 тысяч человек. "Поэтому школа, лицей и два садика не обеспечивают население анклава, которое растет из-за застройки промзоны. К тому же скорая помощь везет коцюбинчан через Киев в Ирпень или Бучу", - говорится в обращении Кличко.

Фото: kotsubynske.com.ua

Как сообщала "Страна", депутаты Киевсовета уже пытались присоединить Коцюбинское к столице. Жители Коцюбинского назвали предложение Киеврады "рейдерской атакой".

В октябре 2018 года жители поселка Коцюбинское Киевской области повторно выступили против присоединения территории к Киеву и сообщили о планах пикетировать посольство США в Украине.