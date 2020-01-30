Неизвестные совершили акт вандализма в самом центре Львова. В ночь на 30 января злоумышленники закрасили краской 8 исторических надписей на польском языке на фасаде детской библиотеки "Под Высоким Замком" на ул. Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

"Этой ночью неизвестные закрасили краской исторические надписи на польском языке на детской библиотеке "Под Высоким Замком" , которая сейчас находится на реконструкции. К поиску виновных привлечены правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Как рассказала директор львовской Централизованной библиотечной системы для детей Валентины Галушко, краску на стенах библиотеки обнаружили сегодня утром работающие на этом обекте строители.

"Эти надписи имеют большую ценность, ведь показывают историю этого дома. Мы их только недавно отреставрировали. Эта библиотека - гордость города, ведь является одной из старейших зданий Львова. Мы очень удивлены таким поступком. Такой акт вандализма должен быть наказан", - считает директор библиотеки.

По ее словам, после инцидента на библиотеке установят камеры наблюдения.

Стоит отметить, что 22 января в группе "Горячая линия города Львова" в Facebook появился пост, автор которого просил закрасить польские надписи на фасаде библиотеки и завершить восстановление второго этажа.

Фото: facebook.com/ Дмитро Левик

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