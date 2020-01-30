На заседании контактной группы в Минске накануне украинская сторона передала новый список на обмен украинцев, удерживаемых в России и на территории т.н. "ЛДНР". В работе уже находятся два списка.

Об этом в четверг, 30 января, сообщил помощник президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, те два списка, о которых говорил президент Владимир Зеленский, "сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, – не снижает".

Отметим, что 23 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на неподконтрольные территории.

При последнем обмене в конце декабря представителями "ЛДНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал той стороне 124 человека.

Напомним, что Зеленский в середине января анонсировал новый обмен пленными.

Также мы псиали о том, что накануне Нового года Зеленский и Путин договорились начать работу над новым обменом пленными.