Европейская журналистская общественность возмущена украинским законопроектом министра культуры Владимира Бородянского "О дезинформации" и считает, что он может ограничивать гражданские свободы украинцев.

Об этом в комментарии пресс-службе НСЖУ заявил секретарь Национального синдиката журналистов Франции Пабло Экель, сообщает председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Я слышал о законе по информационной секции моего союза, об этом писали в международном отделе. Я еще не читал всего об украинском законопроекте. Тем не менее, я знаю, что многие люди обеспокоены этим проектом закона, и я поддерживаю эти переживания. Потому что этот закон не только против журналистов, но и против союзов", - комментирует французский коллега.

Экель считает, что резонансный французский закон о манипуляции информацией и проект Бородянского отличаются подходом к защите свободы слова в стране.

"Во Франции много проблем. Однако ситуация иная, мы имеем своего рода свободы. Создавать союзы – это свобода, информировать – тоже свобода. Государство не может контролировать, запрещать или накладывать ограничения на эти свободы. Поэтому мы за это постоянно боремся. Я не имею в виду, что Франция – это рай, потому что все знают, что у нас на данный момент противоречивая ситуация из-за смены правительства, протестуют "желтые жилеты". Однако люди борются за сохранение свобод и это важно. Право информировать и быть проинформированным – это свобода, за которую должны бороться все. Если проект закона в Украине нацелен на создание большего разделения, больших отличий, хочет государственными мерами контролировать свободы граждан, журналистов, то это не хороший закон, потому что он против свободы", - резюмирует секретарь Национального синдиката журналистов Франции.

В свою очередь Сергей Томиленко заявил, что украинские власти должны перенимать опыт демократических стран, а не придумывать репрессивные механизмы против неудобных СМИ.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

Ранее в Совете Европы заявили, что законопроект о дезинформации угрожает свободе слова в Украине.

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