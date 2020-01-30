На Печерске у киевлянина под угрозой ножа отняли паспорт
В среду, 29 января, в центре Киева произошло разбойное нападение, необычное по своему мотиву.
Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.
Разбойное нападение случилось вечером, когда 18-летний киевлянин возвращался домой. На бульваре Леси Украинки в районе Печерской площади к нему подскочил незнакомец и, пригрозив ножом, скомандовал вытащить не деньги или ценности, а документы.
Перепуганный парень достал внутренний паспорт гражданина Украины и передал бандиту. Тот забрал документ и растворился в ближайшей подворотне.
Жертва нападения тут же обратился в полицию, чтобы паспорт признали недействительным. Парень опасается, что с помощью его документов могут совершаться новые преступления. К примеру, злоумышленники могут набрать кредитов, переклеив фото, а ему потом придется разбираться с кредиторами и доказывать в судах, что это был не он.
Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.187 УК Украины (Разбой). В случае поимки злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, что в Киеве уличные разбойники ограбили двух человек за одну ночь.
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